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В тульском «Авангарде» юноши из Ненецкого автономного округа прошли начальную военную подготовку
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В тульском «Авангарде» юноши из Ненецкого автономного округа прошли начальную военную подготовку

Для ребят также прошли соревнования и спортивные турниры, мастер-классы и экскурсия по Туле

В тульском учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» завершились учебные занятия по основам военной службы для юношей из Ненецкого автономного округа.

Начальную военную подготовку прошли 50 ребят в возрасте 16-17 лет. Они приняли участие в спортивных турнирах, соревнованиях по стрельбе, тематических беседах и мастер-классах. Также для гостей была проведена обзорная экскурсия по Туле.

– Учебные сборы на базе центра «Авангард» – это важная часть патриотической работы. Надеюсь, что те знания и практические навыки, которые вы получили здесь, помогут вашему становлению как настоящих мужчин и патриотов, – отметил министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин.    

Центр «Авангард» создан в Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина.

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вчера, в 21:53 0
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