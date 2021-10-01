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Тульская команда «Рожала, знаю!» выступила в полуфинале Премьер-лиги КВН

Тульская команда «Рожала, знаю!» выступила в полуфинале Премьер-лиги КВН

Игра прошла в Москве.

Команда «Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!» выступила в полуфинале Премьер-лиги КВН. Игра прошла накануне в Москве.

Соперниками наших кавээнщиц стали команды «Сборная города Егорьевска» (кстати, чемпион Оружейной лиги КВН), «Те самые» (Ставрополь) и «Евразия» (Челябинск).

Было сыграно три конкурса: приветствие, ситуация и музыкальное домашнее задание.

По итогам игры тулячки заняли последнее место и не попали в финал.

Отметим, что еще одна тульская команда — «Задняя парта» — стала участницей гала-концерта Х Международного фестиваля детских команд КВН. Ребята – победители в номинации «Лучший дебют».

Команды выражают благодарность губернатору Тульской области Алексею Дюмину, министру молодежной политики Алексею Давлетшину, а также заместителю министра молодежной политики Илье Тихомирову за всестороннюю помощь и поддержку.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:25 0
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