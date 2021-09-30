В Ясной Поляне улетела в кювет легковушка
По предварительной информации, водитель не справился с управлением.
В ночь на 30 сентября в Ясной Поляне произошло ДТП. По предварительной информации, следуя от дороги на Щекино в направлении музея-усадьбы, водитель Renault зацепил обочину с правой стороны дороги. Машина потеряла управление, и ее вынесло в кювет на противоположной стороне дороге.
В момент ДТП в автомобиле было несколько пассажиров. В результате автоаварии никто не пострадал. Добавим, что на этом же самом повороте есть следы другого автомобиля, который тоже вылетел с дороги.
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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