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В Ясной Поляне улетела в кювет легковушка

В Ясной Поляне улетела в кювет легковушка

По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

В ночь на 30 сентября в Ясной Поляне произошло ДТП. По предварительной информации, следуя от дороги на Щекино в направлении музея-усадьбы, водитель Renault зацепил обочину с правой стороны дороги. Машина потеряла управление, и ее вынесло в кювет на противоположной стороне дороге.
 
В момент ДТП в автомобиле было несколько пассажиров. В результате автоаварии никто не пострадал. Добавим, что на этом же самом повороте есть следы другого автомобиля, который тоже вылетел с дороги. 
 
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 
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В Ясной Поляне улетела в кювет легковушка, Фото: 1
В Ясной Поляне улетела в кювет легковушка, Фото: 2
В Ясной Поляне улетела в кювет легковушка, Фото: 3
В Ясной Поляне улетела в кювет легковушка, Фото: 4
В Ясной Поляне улетела в кювет легковушка, Фото: 5
В Ясной Поляне улетела в кювет легковушка, Фото: 6
В Ясной Поляне улетела в кювет легковушка, Фото: 7
В Ясной Поляне улетела в кювет легковушка, Фото: 8
В Ясной Поляне улетела в кювет легковушка, Фото: 9
В Ясной Поляне улетела в кювет легковушка, Фото: 10
В Ясной Поляне улетела в кювет легковушка, Фото: 11
В Ясной Поляне улетела в кювет легковушка, Фото: 12
В Ясной Поляне улетела в кювет легковушка, Фото: 13
В Ясной Поляне улетела в кювет легковушка, Фото: 14
В Ясной Поляне улетела в кювет легковушка, Фото: 15
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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