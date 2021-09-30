Строительство нового перинатального центра в Туле завершат к 20 октября
О строительстве онкоцентра, дома пожилых и крытого манежа говорили на заседании штаба по строительству в правительстве Тульской области.
29 сентября первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел заседание регионального штаба по строительству социальных объектов.
В работе приняли участие представители регионального минстроя, отраслевых ведомств и контролирующих органов. Были обсуждены вопросы межведомственного взаимодействия при сдаче объектов.
В рамках национального проекта «Здравоохранение» «Военно-строительная компания» продолжает в строительство онкологического центра в Туле. Сегодня на объекте работают 324 человека и более 50 единиц техники. Ведется устройство железобетонных конструкций и наружных инженерных сетей. Есть отставание по финансовому графику. Валерий Шерин призвал подрядчика привлечь дополнительную рабочую силу, чтобы активизировать работу.
В Туле продолжается строительство нового корпуса областного перинатального центра. Его готовность — порядка 90%. Завершается внутренняя отделка помещений и монтаж внутренних инженерных сетей. По информации подрядчика, до 20 октября будут завершены пусконаладочные работы и состоится итоговая проверка.
В рамках нацпроекта «Демография» ведется строительство Красивского дома для пожилых «Забота» в Чернском районе.
Сейчас идет устройство наружных инженерных сетей, возведение кровли, перекрытий и перегородок, кладка стен. Подрядчик обязуется продолжать наращивать темпы работ, чтобы завершить год без отставания.
Участники совещания обсудили ход работ по строительству объектов образования, культуры, спорта, социальной сферы в Туле и области. В частности, в пос. Косая Гора завершается строительство крытого тренировочного манежа с футбольным полем. Ведется устранение замечаний. Также готовится к сдаче детский сад на Красноармейском проспекте.
«Благоприятный для строительства сезон заканчивается, поэтому в течение ближайшего месяца необходимо максимально активизировать работы по всем объектам, чтобы сократить отставание и достойно завершить сезон», — подчеркнул Валерий Шерин.