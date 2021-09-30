В Туле из-за ремонта ограничат движение по улицам Овражная и Л. Толстого

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения по ул. Льва Толстого и ул. Овражной на период проведения ремонтных работ будут запрещены остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта: