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В Туле из-за ремонта ограничат движение по улицам Овражная и Л. Толстого

В Туле из-за ремонта ограничат движение по улицам Овражная и Л. Толстого

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения по ул. Льва Толстого и ул. Овражной на период проведения ремонтных работ будут запрещены остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта:

  • по ул. Овражной на участке от ул. Рязанской до проезда Энергетиков с 08.00 до 20.00 1 и 2 октября;
  • по ул. Льва Толстого на участке от ул. Оборонной до ул. Тимирязева с 08.00 до 20.00 2 и 3 октября.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:01 0
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