При пожаре в Тульской области ребенка выбросили из окна третьего этажа и поймали! Видео

Видео предоставлено местными жителями.

Пожар случился в городе Советске сегодня, 30 сентября.

Утром 30 сентября в Советске Щекинского района в четырехэтажном доме на ул. Октябрьской, 35 произошел пожар.

Пожарные смогли вывести по лестничным маршам семь жителей. В ходе пожара в одной из квартир находился ребенок. Ему пришлось прыгать из окна. Местные жители сумели его поймать!

Отметим, что ребенка спасли еще до прибытия первых пожарных бригад.

Смотрим видео:

У новости есть продолжение.

Читаем здесь.

UPD: Новость обновлена в 11.55. Добавлен расширенный комментарий МЧС.

В ГУ МЧС сообщили:

– Утром 30 сентября 2021 года в городе Советске Щекинского района произошел пожар. Сообщение о возгорании в многоквартирном доме поступило на пульт местной пожарной охраны.

К месту происшествия были направлены спасательные подразделения, первыми прибыли сотрудники ПЧ 37 Государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы».

В четырехэтажном доме на втором этаже наблюдалось задымление. Незамедлительно была организована эвакуация жильцов, в этом сотрудникам противопожарной службы активно помогали представители управляющей компании «Наш город» и сотрудник службы приставов. По лестничному маршу были оперативно выведены семь человек. Всех осмотрели специалисты скорой медицинской помощи. В ликвидации последствий происшествия принимали участие пять пожарных расчетов.

В результате происшествия в доме на втором этаже выгорело помещение кухни. Погибших и пострадавших на пожаре нет.