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При пожаре в Тульской области ребенка выбросили из окна третьего этажа и поймали! Видео
Видео предоставлено местными жителями.

При пожаре в Тульской области ребенка выбросили из окна третьего этажа и поймали! Видео

Пожар случился в городе Советске сегодня, 30 сентября.

Утром 30 сентября в Советске Щекинского района в четырехэтажном доме на ул. Октябрьской, 35 произошел пожар. 

Пожарные смогли вывести по лестничным маршам семь жителей. В ходе пожара в одной из квартир находился ребенок. Ему пришлось прыгать из окна. Местные жители сумели его поймать!

Отметим, что ребенка спасли еще до прибытия первых пожарных бригад. 

Смотрим видео:  

У новости есть продолжение.
Читаем здесь.

UPD: Новость обновлена в 11.55. Добавлен расширенный комментарий МЧС.

В ГУ МЧС сообщили:

– Утром 30 сентября 2021 года в городе Советске Щекинского района произошел пожар. Сообщение о возгорании в многоквартирном доме поступило на пульт местной пожарной охраны. 

К месту происшествия были направлены спасательные подразделения, первыми прибыли сотрудники ПЧ 37 Государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы». 
 
В четырехэтажном доме на втором этаже наблюдалось задымление. Незамедлительно была организована эвакуация жильцов, в этом сотрудникам противопожарной службы активно помогали представители управляющей компании «Наш город» и сотрудник службы приставов.  По лестничному маршу были оперативно выведены семь человек. Всех осмотрели специалисты скорой медицинской помощи. В ликвидации последствий происшествия принимали участие пять пожарных расчетов.
 
В результате происшествия в доме на втором этаже выгорело помещение кухни. Погибших и пострадавших на пожаре нет.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:38 +9
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