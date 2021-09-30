Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 125 случаев заболевания и 9 смертей

В целом по России зафиксирован новый рекорд суточной смертности.

В Тульской области за предыдущие сутки подтвердились 125 случаев коронавируса, 116 человек выздоровели, 9 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 54 628 жителей региона, 46 922 вылечились, 3020 умерли.

В целом по России зафиксирован новый рекорд суточной смертности — скончались 867 человек.