Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 125 случаев заболевания и 9 смертей
В целом по России зафиксирован новый рекорд суточной смертности.
В Тульской области за предыдущие сутки подтвердились 125 случаев коронавируса, 116 человек выздоровели, 9 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 54 628 жителей региона, 46 922 вылечились, 3020 умерли.
В целом по России зафиксирован новый рекорд суточной смертности — скончались 867 человек.
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