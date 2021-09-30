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Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 125 случаев заболевания и 9 смертей

Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 125 случаев заболевания и 9 смертей

В целом по России зафиксирован новый рекорд суточной смертности.

В Тульской области за предыдущие сутки подтвердились 125 случаев коронавируса, 116 человек выздоровели, 9 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 54 628 жителей региона, 46 922 вылечились, 3020 умерли.

В целом по России зафиксирован новый рекорд суточной смертности — скончались 867 человек.

Сюжет: Коронавирус
Статистика по ковиду: в Тульской области за сутки 121 случай заболевания и 12 смертей
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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:58 −2
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