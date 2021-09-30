По факту смерти мужчины на пожаре в Белеве начата доследственная проверка
Пожар в дачном доме случился сегодня рано утром.
Пожар случился в дачном доме в переулке Ключевой в Белеве около пяти утра. После тушения пожара было обнаружено тело 55-летнего мужчины.
Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Проведение проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, продолжается.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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