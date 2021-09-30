По факту смерти мужчины на пожаре в Белеве начата доследственная проверка

Пожар в дачном доме случился сегодня рано утром.

Пожар случился в дачном доме в переулке Ключевой в Белеве около пяти утра. После тушения пожара было обнаружено тело 55-летнего мужчины.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Проведение проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, продолжается.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.