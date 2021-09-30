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По факту смерти мужчины на пожаре в Белеве начата доследственная проверка

По факту смерти мужчины на пожаре в Белеве начата доследственная проверка

Пожар в дачном доме случился сегодня рано утром.

Пожар случился в дачном доме в переулке Ключевой в Белеве около пяти утра. После тушения пожара было обнаружено тело 55-летнего мужчины.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Проведение проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, продолжается.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:20 0
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Событие
пожардоследственная проверка
Место
Тульская областьБелев
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