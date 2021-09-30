В Ефремове на дверь экс-руководителя филиала Бюро судмедэкспертизы повесили гранату

Фото из архива Myslo.

Сегодня, 30 сентября, в Ефремове на дверь частного дома экс-руководителя филиала ГУ ТО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Юрия Козлова повесили гранату. Эту информацию в разговоре с Myslo сообщил сам Юрий Андреевич. По его словам, сейчас на месте работают правоохранители.

Козлов и его семья этим утром выходили из дома через второй вход. Дверь, на которой была установлена граната, не открывалась. Однако, как пишет издание «Тульские новости», это могло быть покушением. Уточняется, что боеприпас был установлен таким образом, что при открытии дверей он бы не взорвался.

Myslo следит за развитием событий.