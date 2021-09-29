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Прокуратура Тульской области проведет прием предпринимателей
Фото из архива Myslo.

Прокуратура Тульской области проведет прием предпринимателей

На мероприятие необходимо записаться заранее.

5 октября с 9.00 до 18.00 в прокуратуре Тульской области, городских, районных, межрайонных и специализированных прокуратурах состоится прием предпринимателей.

Представители бизнеса смогут получить правовые консультации и обратиться с заявлениями по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью, предупреждением и пресечением нарушений законодательства в указанной сфере.

Прием в прокуратуре области проведет начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики, оборонно-промышленного комплекса и соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства Ирина Львовна Гостева.

Адрес приемной прокуратуры области: Тула, пр. Ленина, 55. Телефон для справок и записи на прием 8 (4872) 36-31-58.

С адресами и контактными телефонами городских, районных, межрайонных и специализированных прокуратур можно ознакомиться на сайте ведомства.

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