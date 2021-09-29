Как изменится жизнь туляков с 1 октября 2021 года

Индексация зарплаты бюджетникам

С 1 октября сотрудников некоторых бюджетных организаций коснется индексация зар­платы. Речь идет о работниках спасательных центров МЧС, некоторых учреждений соцсферы (в частности, нянечек в детсадах, кадровиков, юристов, бухгалтеров, работающих в бюджетных учреждениях, соцработников), сотрудников гидрометеорологических служб, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, а также реабилитационных центров и других.

В среднем после индексации зарплата вырастет на 4%. Регионы могут самостоятельно увеличивать надбавку, которая не может быть выплачена ниже федерального размера.

Также будут проиндексированы все доплаты, начисление которых зависит от оклада в процентном выражении.

Не затронет индексация тех бюджетников, которые указаны в майских указах Президента. Им всё проиндексируют с 1 января 2022 года.

Выплаты пенсионерам

С 1 октября начнутся выплаты пенсионерам 80+. Они составят двойной размер действующих пенсий. Выплата будет начисляться автоматически через месяц после дня рождения.

Рост пенсий ожидается и у тех, кто не менее 15 лет проработал на Крайнем Севере или 20 лет на территориях, приравненных к нему. Новые выплаты будут начисляться в зависимости от районного коэффициента. За перерасчетом надо обращаться в ПФР.

С 1 октября за перерасчетом пенсий могут обратиться пенсионеры-предприниматели, которые закончили работать или закрыли ИП в мае 2021 года. По условиям, если предприниматель или работавший на себя пенсионер (юрист) заявляет об окончании деятельности в ПФР и снимается с учета в ФНС, то ему перерасчитывают пенсию с учетом индексаций, которые были пропущены в период работы.

Также в некоторых регионах пенсионеры получат выплаты ко Дню пожилого человека, размер которых определят власти регионов.

Надбавка военным

С 1 октября на 3,7% вырастут пенсии военных и сотрудников силовых органов. Также на такой размер будут увеличены оклады по их должностям и званиям.

Кроме того, 2,6 млн россиян, которые служили по контракту или призыву, сотрудники силовых ведомств, МЧС, противопожарной службы, таможни и фельдъегерской службы получат ежемесячную прибавку.

Прохождение техосмотра

Отмена обязательного техосмотра уже принята, но с 1 октября пройти его должны те автовладельцы, срок действия диагностических карт ТС которых заканчивается в феврале, марте, апреле и мае 2021 года. Если срок ограничен июнем, карта будет работать до ноября 2021 года.

Обязательный техосмотр должны пройти и те ТС, возраст которых старше четырех лет, а также грузовой и пассажирский транспорт. Адреса пунктов ТО размещены в специальном Реестре операторов ТО.

Оформление детских пособий и инвалидности

С 1 октября будет расширен список соцвыплат, которые переводятся только на карты «Мир». В их числе окажутся ежемесячные пособия, выплачиваемые после рождения 1-го или 2-го ребенка для малоимущих.

На полгода продолжит работать упрощенный порядок присвоения инвалидности. Он производится без личного заявления человека в медико-социальную экспертизу. Инвалидность, которая была назначена ранее, будет автоматически продлена еще на 6 месяцев.

Страхование вкладов

Новый закон, который вступит в силу с 1 октября, подразумевает распространение системы страхования вкладов на некоммерческие организации, а именно: потребительские кооперативы; товарищества собственников недвижимости; казачьи общества; общины многочисленных коренных народов России; религиозные организации; благотворительные фонды. Теперь максимальную сумму возмещения для вышеперечисленных категорий будут считать так же, как и для физических лиц – в размере 1,4 млн руб.

Снижение НДС на фрукты и ягоды

С 1 октября НДС на фрукты и ягоды снижается до 10%. Одновременно с этим с поставщиков пальмового масла снимается налоговая льгота – им придется платить НДС в 20%. Вырученные средства пойдут на поддержку отечественных производителей молочной продукции.

Новые правила для хостелов

С 1 октября запрещено размещать хостелы и гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов. Помещение под гостиницу надо будет перевести в нежилой фонд, а также соответствующим образом оснастить.

В кино по паспорту

Кассиры, продающие билеты на фильмы категории «18+», получили право проверять у граждан документ, удостоверяющий личность, если сомневаются в их возрасте. Закон начинает действовать с 29.10.21. Он распространяется на продавцов книг и журналов, работников библиотек.

По квартирам будут ходить переписчики

С 15 октября в России начинается Всероссийская перепись населения. Граждане могут самостоятельно до 8 ноября заполнить переписные листы на сайте госуслуг. Поквартирный обход будут осуществлять порядка 320 тысяч человек, полученные данные они будут вводить в электронные планшеты. Предварительные результаты переписи Росстат подведет в апреле 2022 года, окончательные – в четвертом квартале будущего года.