Туляк зарезал мать за упреки из-за спиртного

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Суд вынес приговор 60-летнему мужчине, который нанес смертельное ножевое ранение своей матери. Его признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как установили следствие и суд, преступление было совершено 14 февраля этого года в квартире одного из домов по ул. Максима Горького в Туле. Мужчина был пьян, и мать упрекнула его, что он сильно злоупотребляет спиртным.

«В ходе ссоры злоумышленник нанес ей удар кухонным ножом в спину. Потерпевшая сумела выбежать на лестничную площадку и сообщить соседям о произошедшем, которые вызвали скорую помощь. От полученных повреждений женщина скончалась в медицинском учреждении», – сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Приговором суда мужчине назначено 12 лет исправительной колонии строгого режима.