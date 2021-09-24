новости
новости
Регистрация
В Туле разыскивают пропавшую 79-летнюю женщину

В Туле разыскивают пропавшую 79-летнюю женщину

Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели этого человека.

В Туле разыскивают пропавшую 79-летнюю женщину. Надежда Павловна Чаплыгина (Семенова) ушла из дома 23 сентября и до сих пор не вернулась.

К поиску пропавшей подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, голубые глаза.

Одежда: черная куртка ниже колена с капюшоном, черные брюки, черные сапожки, светло-зеленая вязаная шапка.

Нуждается в медицинской помощи.

Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшей женщины, сообщите по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112, 02.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:35 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
поиск пропавшейпропала женщинапоисковый отряд Лиза Алерт
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Спортивный комплекс с легкоатлетическим манежем построят в Туле к 2023 году
Спортивный комплекс с легкоатлетическим манежем построят в Туле к 2023 году
В Богородицке должник выплатил кредит, чтобы не остаться без отпуска
В Богородицке должник выплатил кредит, чтобы не остаться без отпуска
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.