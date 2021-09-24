Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели этого человека.

В Туле разыскивают пропавшую 79-летнюю женщину. Надежда Павловна Чаплыгина (Семенова) ушла из дома 23 сентября и до сих пор не вернулась.

К поиску пропавшей подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, голубые глаза.

Одежда: черная куртка ниже колена с капюшоном, черные брюки, черные сапожки, светло-зеленая вязаная шапка.

Нуждается в медицинской помощи.

Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшей женщины, сообщите по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112, 02.