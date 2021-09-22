В Новомосковске на предприятии погиб рабочий

В производственном цехе на него обрушился фрагмент вытяжки.

В Новомосковске на химическом предприятии погиб работник. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, 21 сентября в производственном цехе на 43-летнего работника во время исполнения им своих профессиональных обязанностей обрушился фрагмент конструкции вытяжки. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.