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В Новомосковске на предприятии погиб рабочий

В Новомосковске на предприятии погиб рабочий

В производственном цехе на него обрушился фрагмент вытяжки.

В Новомосковске на химическом предприятии погиб работник. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, 21 сентября в производственном цехе на 43-летнего работника во время исполнения им своих профессиональных обязанностей обрушился фрагмент конструкции вытяжки. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи СК России по Тульской области осмотрели место происшествия, изъяли техническую документацию, назначили судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.

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