Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 109 случаев заболевания и 10 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 109 случаев коронавируса, 104 человека выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 53 688 жителей региона, 46 034 человека вылечились, 2936 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:49, 32 1258 0
20 сентября, в 15:56, 10 3363 -6
Дмитрий Марков: «Эта неделя станет показательной — будет расти количество заболевших в регионе или нет»
20 сентября, в 15:38, 21 1862 -15
20 сентября, в 12:03, 1 1073 -4
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