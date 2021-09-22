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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 109 случаев заболевания и 10 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 109 случаев заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 109 случаев коронавируса, 104 человека выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 53 688 жителей региона, 46 034 человека вылечились, 2936 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 108 случаев заболевания и 11 смертей
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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 108 случаев заболевания и 11 смертей
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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:49 −2
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