Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 109 случаев заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 109 случаев коронавируса, 104 человека выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 53 688 жителей региона, 46 034 человека вылечились, 2936 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: