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Смертельное ДТП под Ясногорском: семья погибшего ищет очевидцев аварии
Фото УГИБДД по Тульской области.

Смертельное ДТП под Ясногорском: семья погибшего ищет очевидцев аварии

Nissan X-Trail столкнулся с фурой.

Родственники погибшего в ДТП мужчины ищут свидетелей аварии, которая случилась 18 сентября на 153-м километре автодороги М-2 «Крым» (Ясногорский район, неподалеку от деревни Никольское).
 
Напомним, столкнулись фура DAF с полуприцепом и автомобиль Nissan X-Trail. От полученных травм на месте происшествия скончался 43-летний водитель Nissan. Его жена и дочка находятся в больнице с различными травмами.
 
Если вы стали очевидцем этого ДТП, у вас есть запись с видеорегистратора, сообщите по тел. 8 (925) 097-27-07, Наталья, 8 (926) 384-18-72, Светлана.
Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:10 0
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