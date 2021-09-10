В Туле третий день ищут 81-летнюю пенсионерку
Анастасия Павловна Зиновьева не ориентируется в пространстве.
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят туляков помочь найти 81-летнюю Анастасию Павловну Зиновьеву, которая ушла из дома 7 сентября и не вернулась.
Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серые. Была одета: красная куртка с капюшоном, темные брюки, осенние темные ботинки. При себе имела разноцветный полиэтиленовый пакет и костыль (как на маленьком фото).
Женщина не ориентируется в пространстве. Видели ее? Звоните: 8 (800) 700-54-52, 8 (920) 755-81-55 или 112.
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