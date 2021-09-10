В Туле третий день ищут 81-летнюю пенсионерку

Анастасия Павловна Зиновьева не ориентируется в пространстве.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят туляков помочь найти 81-летнюю Анастасию Павловну Зиновьеву, которая ушла из дома 7 сентября и не вернулась.

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серые. Была одета: красная куртка с капюшоном, темные брюки, осенние темные ботинки. При себе имела разноцветный полиэтиленовый пакет и костыль (как на маленьком фото).