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В Туле третий день ищут 81-летнюю пенсионерку

В Туле третий день ищут 81-летнюю пенсионерку

Анастасия Павловна Зиновьева не ориентируется в пространстве.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят туляков помочь найти 81-летнюю Анастасию Павловну Зиновьеву, которая ушла из дома 7 сентября и не вернулась.

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серые. Была одета: красная куртка с капюшоном, темные брюки, осенние темные ботинки. При себе имела разноцветный полиэтиленовый пакет и костыль (как на маленьком фото).

Женщина не ориентируется в пространстве. Видели ее? Звоните: 8 (800) 700-54-52, 8 (920) 755-81-55 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:28 +1
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Место
Тульская областьТула
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