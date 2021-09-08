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На ул. Ф. Энгельса в Туле пробка из-за ДТП с такси
Фото очевидицы.

На ул. Ф. Энгельса в Туле пробка из-за ДТП с такси

В районе пересечения с ул. Каминского столкнулись Mini Cooper и Volkswagen.

Днем 8 сентября в районе пересечения с ул. Каминского столкнулись Mini Cooper и Volkswagen. На последнем автомобиле цветографическая схема такси.
 
По словам нашей читательницы, из-за автоаварии образовалась внушительная пробка. В том числе, остановлено движение трамваев.
 
По данным региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:14 +1
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