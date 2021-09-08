Фото очевидицы.
На ул. Ф. Энгельса в Туле пробка из-за ДТП с такси
В районе пересечения с ул. Каминского столкнулись Mini Cooper и Volkswagen.
Днем 8 сентября в районе пересечения с ул. Каминского столкнулись Mini Cooper и Volkswagen. На последнем автомобиле
цветографическая схема такси.
По словам нашей читательницы, из-за автоаварии образовалась внушительная пробка. В том числе, остановлено движение трамваев.
По данным региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал.
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