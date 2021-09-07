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Какие улицы Тулы будут обесточены 8 сентября

Какие улицы Тулы будут обесточены 8 сентября

Отключения запланированы в период с 9 до 17 часов.

Они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Глухополянская, 52-64,
  • ул. Лобачевского, 2-26,
  • 25-й пр-д, 10 ,12, 14,
  • 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
  • 22-й пр-д, 3-26,
  • 10-й пр-д, 95-115 (нечётн.), 80-102 (чётн.),
  • 23-й пр-д, 2-24,
  • ул. Кутузова, 18, 20-в, 20,
  • ул. Шухова, 22-а, 20-а, 24 к. 2, 26-а, 28-а,
  • ул. Пархоменко, 1-4 (нечётн.), 43-а, 3, 2-38,
  • ул. Головина, 1-12,
  • ул. Шевченко, 13,
  • ул. Баженова, 4, 4-а, 4-б,
  • ул. Марата, 180,
  • ул. Союзная, 5,
  • ул. Металлистов, 16, 19, 21, 10,
  • п. Косая Гора: ул. Гагарина, 15, 15-а, 15-б, 19,
  • ул. М. Горького, 2, 17, 19, 28, 28-а, 32/34, 26,
  • ул. Горшкова, 24, 26,
  • п. Южный: ул. Шахтёрская, 10-28 (чётн.), 36, 36-а, 38, 40, 42,
  • ул. Лесная, 3, 5, 6, 10-б, 15, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15-а, 11-б, 16, 16-а, 10, 10-а,
  • ул. Клубная, 30,
  • ул. 2-я Овражная, 31, 33, 29,
  • Мясново: 1-й Клинской пр-д, 1,
  • ул. Чмутова, 16, 18, 36-а,
  • ул. В. Выселковая, 2-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.),
  • ул. М. Кулига, 2-6 (чётн.),
  • ул. Б. Кулига, 3-15 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
  • Одоевское шоссе, 12.
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