Тулячка о серии поджогов: «У нас дважды горел дом и спалили две машины. Я боюсь за свою семью!»

Беды семьи Рыбиных начались после того, как сосед предложил купить их дом, а они отказались.

Myslo пообщался с жительницей Узловой Ольгой Рыбиной, чей пост с криком о помощи в группе «Узловая | Не слухи» сейчас активно обсуждается в соцсетях.

Ольга поделилась с редакцией Myslo подробностями случившегося. Она рассказала, что они с мужем около десяти лет назад купили старый дом с землей и начали строить новое жилье.

– Дети растут, решили переехать семьей за город. Одновременно дом строил и наш сосед. В свое время он предлагал нам выкупить у нас дом с землей, но мы отказались.

Когда 12 июля 2019 года у Рыбиных в доме случился пожар (дом сгорел внутри), они ни о каком криминале и не думали. Снова сделали проект, начали строить.

– У нас у каждого перед домом есть неоформленная земля, обычно там что-то сажают. У меня там был молодой сад, пяти-шестилетние деревья. Однажды я вернулась домой, а этот кусок участка выжжен. Мне сказали, что это сделал сосед. Я пришла к нему, спросила: «Зачем ты это сделал?» Он как отрезал: «Это моя земля!»

Ольга с мужем посмотрела кадастровую карту — земля никому не принадлежала. Позже они узнали, что этот участок сосед оформил на себя.

В ночь на 14 января 2020 года в доме Рыбиных снова произошел пожар.

На этот раз на короткое замыкание думать было странно: полностью новая проводка и никакой нагрузки — работал только маленький насос для котла АГВ.

– По официальной версии, и в этот раз причиной возгорания стала якобы плохая проводка. Нам намекнули, что это может быть и поджог, но официального заключения никто не дал.

Конечно, после второго случая с разностью в полгода закралось подозрение: а вдруг и правда поджог? Но найти этому логического объяснения и врагов, кто мог бы это сделать, мы просто не могли. В это очень сложно было поверить, поэтому решили для себя оставить официальную версию, но уже тогда закрадывались не самые хорошие подозрения.

Хоть сил и настроения не было, однако мы с мужем решили, что будем продолжать восстанавливать наш дом, в который мы просто мечтали переехать из шумного города с детьми.

Потихоньку Рыбины начали отходить от пережитого шока. Но 12 мая 2020 года ночью сгорел грузовой автомобиль Volvo Сергея Рыбина. Машина находилась на охраняемой стоянке. На этом грузовике Сергей работал, он дальнобойщик. Пожар лишил семью основного дохода.

– Мы обратились в полицию, но расследование шло очень вяло. Нам самим пришлось искать доказательства поджога. Мы сами запросили видео с камер видеонаблюдения у администрации стоянки. На видео отчетливо видно, что неизвестный человек обливает машину жидкостью из принесенной канистры и поджигает ее. Но в полиции уголовное дело заводить почему-то не стали.

Рыбины говорят, что обращались в прокуратуру:

– Уже в прокуратуре провели проверки по нашему делу и разъяснили, что пожарные не дали официального заключения по данному факту. Всё длилось полгода, нас пинали то туда, то сюда. После обращения в прокуратуру уголовное дело все-таки завели. Мы просили также возбудить дело по факту возгорания в нашем доме, но в этом состава преступления почему-то не усмотрели.

На этом беды семьи Рыбиных не прекратились. 11 августа 2021 года во дворе дома по улице Беклемищева сгорел их семейный легковой автомобиль Nissan Teana. Во дворе стоят камеры, которые зафиксировали факт поджога.

– На видео видно, как неизвестный человек проходит около автомобиля, идентифицирует его, после чего из области видеонаблюдения ненадолго пропадает. Вскоре возвращается с бутылкой, поджигает ее и бросает в наш автомобиль, – говорит Ольга. – В результате смесь разливается по машине. Всё горит. Когда пожар потушили, на месте нашли эту бутылку.

Вот видео с последнего пожара:

– Мы остались ни с чем. Наша семья вынуждена проживать в квартире у родственницы, сил и средств на восстановление нашего дома у нас просто нет. Тем более что сейчас мы в подавленном состоянии.

В настоящее время вопрос стоит уже далеко не об имуществе — мы боимся, в первую очередь, за жизнь своих детей!

Ольга и ее семья со времени последнего пожара в доме не появлялись — боятся. Они уверены, что все четыре инцидента — не совпадения, а дело рук какого-то одного человека.

В пресс-службе УМВД по Тульской области на запрос Myslo пояснили:

– В отделе МВД России по Узловскому району возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 167 УК РФ. В рамках расследования будут установлены все детали и обстоятельства случившегося.

А что если все четыре пожара — действительно дело рук одного человека? К слову, в Узловой поджоги — это довольно популярный способ криминального решения разных вопросов.

В июле 2019 года про городу прокатилась серия поджогов автомобилей. Подробности – в нашем сюжете. Задержали лишь одного поджигателя.