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Коронавирус: туляков предупреждают о микст-инфекции

Коронавирус: туляков предупреждают о микст-инфекции

Существует риск совместной циркуляции вирусов гриппа и COVID-19.

На оперативном совещании с губернатором Тульской области заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора сообщила, что в области отмечается снижение заболеваемости коронавирусом. По словам Марины Безбородовой, за прошлую неделю зафиксирован 761 новый случай COVID-19, что на 9% ниже предыдущей недели.
 
«Отмечается тенденция заболеваемости во всех возрастных группах, кроме детского населения, где уровень заболеваемости остается стабильным. Коэффициент распространения инфекции остается ниже единицы и составляет 0,96», — доложила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора.
 
Также за прошлую неделю на промышленных предприятиях выявлено восемь случаев заноса инфекции, в двух образовательных учреждениях выявлены заносы. Во всех очагах проведены противоэпидемические мероприятия.
 
Продолжается регистрация случаев COVID-19 среди тех, кто вернулся с отдыха на российских курортах. Цифра неуклонно растет — за прошлую неделю выявлено 14 заболевших (на предыдущей неделе 9). В основном это люди, которые вернулись из Краснодарского края. В ходе контроля за туляками, которые вернулись с отдыха из-за рубежа, в суд направлено почти 700 материалов по несвоевременному прохождению обследований.
 

«В наступающем сезоне прогнозируется более высокая циркуляция вирусов гриппа, и мы предполагаем, что возможен рост заболеваемости. С учетом того, что продолжается рост циркуляции COVID-19, существует риск их совместной циркуляции и появление микст-инфекции (инфекционный процесс, вызванный несколькими возбудителями. — Прим. ред.). В связи с этим мы призываем жителей Тульской области своевременно заботиться о своем здоровье и сделать в ближайшие 2-3 месяца прививку от гриппа, а если кто-то не привился от коронавирусной инфекции, то, конечно же, сделать прививку и от нее», — заключила Марина Безбородова.

Сюжет: Коронавирус
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