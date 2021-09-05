В Тульской области пропала 12-летняя девочка
Школьница ушла из дома 4 сентября.
4 сентября 2021 года ушла из дома и не вернулась 12-летняя Анастасия Олеговна Братанова из Узловой.
Приметы: рост: 165 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы до плеч, прямые, светло-русые.
Была одета: бежевая толстовка, серая куртка светоотражающая, темно серые джинсы, черные ботинки на платформе, оранжевые шнурки.
Розыск девочки объявили поисковики «Лизы Алерт».
Видели её? Звоните: 8 (800)700−54−52, 8 (953)443−14−80 или 112.
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