В Тульской области пропала 12-летняя девочка

4 сентября 2021 года ушла из дома и не вернулась 12-летняя Анастасия Олеговна Братанова из Узловой.

Приметы: рост: 165 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы до плеч, прямые, светло-русые.

Была одета: бежевая толстовка, серая куртка светоотражающая, темно серые джинсы, черные ботинки на платформе, оранжевые шнурки.

Розыск девочки объявили поисковики «Лизы Алерт».