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В Тульской области пропала 12-летняя девочка

В Тульской области пропала 12-летняя девочка

Школьница ушла из дома 4 сентября.

4 сентября 2021 года ушла из дома и не вернулась 12-летняя Анастасия Олеговна Братанова из Узловой.

Приметы: рост: 165 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы до плеч, прямые, светло-русые.

Была одета: бежевая толстовка, серая куртка светоотражающая, темно серые джинсы, черные ботинки на платформе, оранжевые шнурки.

Розыск девочки объявили поисковики «Лизы Алерт».

Видели её? Звоните: 8 (800)700−54−52, 8 (953)443−14−80 или 112.

 

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:27 +2
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Люди
Анастасия Братанова
Место
Узловая
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