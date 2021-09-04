В Туле водитель каршеринга снес забор, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС

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Сегодня ночью вновь произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга.

По предварительной информации, арендованный автомобиль для проверки решили остановить сотрудники ДПС. Водитель проигнорировал требование сотрудников и попытался скрыться. Во время погони мужчина не смог справиться с управлением и въехал в забор.

По предварительной информации, водитель каршеринга находился в состоянии алкогольного опьянения.