фото: Максим Морозов
Очевидцы о ДТП под Новомосковском: «Все пенилось и шёл оранжевый дым»
Люди предполагают, что на дороге разлили химикаты
Вчера, 3 сентября, на автодороге Шахтерский-Комсомольский под Новомосковском произошло ДТП.
Очевидцы аварии утверждают, что в результате аварии были пролиты химикаты:
- Когда я проезжал, там все пенилось и шёл оранжевый дым, - пишет в соцсетях Максим Морозов.
В региональном УГИБДД факт аварии подтвердили, заявив, что там произошло падение груза и ДТП обошлось без пострадавших.
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