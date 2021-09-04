Очевидцы о ДТП под Новомосковском: «Все пенилось и шёл оранжевый дым»

фото: Максим Морозов

Люди предполагают, что на дороге разлили химикаты

Вчера, 3 сентября, на автодороге Шахтерский-Комсомольский под Новомосковском произошло ДТП.

Очевидцы аварии утверждают, что в результате аварии были пролиты химикаты:

- Когда я проезжал, там все пенилось и шёл оранжевый дым, - пишет в соцсетях Максим Морозов.

В региональном УГИБДД факт аварии подтвердили, заявив, что там произошло падение груза и ДТП обошлось без пострадавших.