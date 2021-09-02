Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 111 случаев заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Всего с начала пандемии ковидом заразились 51 579 жителей региона, 44 021 человек вылечился, 2731 умер.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 111 случаев заболевания, 107 человек выздоровели, 10 скончались.