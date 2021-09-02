Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 111 случаев заболевания и 10 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 111 случаев заболевания, 107 человек выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 51 579 жителей региона, 44 021 человек вылечился, 2731 умер.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:31, 37 1762 -5
31 августа, в 11:38, 7 1391 -2
30 августа, в 13:50, 10 1143 -3
30 августа, в 11:38, 18 1549 -1
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