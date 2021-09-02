Тульские следователи просят помочь найти водителя-убийцу
Смертельное ДТП произошло утром 25 января на Щёкинском шоссе.
Сотрудники СУ СК России по Тульской области просят жителей региона помочь в розыске водителя, насмерть сбившего пешехода. Всё произошло утром 25 января напротив дома № 1 по Щекинскому шоссе (за пересечением пр. Ленина, ул. Скуратовской и Щекинского шоссе).
Водитель автомобиля Hyundai Getz красного цвета совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. От полученных повреждений несчастный скончался.
Если вы что-то видели или проезжали примерно с 6.50 до 7.10 25 января мимо места трагедии, звоните по телефонам: 30-49-40 и 30-49-57.
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