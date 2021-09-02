Тульские следователи просят помочь найти водителя-убийцу

Сотрудники СУ СК России по Тульской области просят жителей региона помочь в розыске водителя, насмерть сбившего пешехода. Всё произошло утром 25 января напротив дома № 1 по Щекинскому шоссе (за пересечением пр. Ленина, ул. Скуратовской и Щекинского шоссе).

Водитель автомобиля Hyundai Getz красного цвета совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. От полученных повреждений несчастный скончался.