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В Музейном квартале Тулы открылся филиал музея-заповедника «Куликово поле»

В Музейном квартале Тулы открылся филиал музея-заповедника «Куликово поле»

В скором будущем на ул. Металлистов может появиться Музей костюма.

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, полпред Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, министр культуры РФ Ольга Любимова и глава региона Алексей Дюмин посетили Музейный квартал на ул. Металлистов.

Алексей Дюмин отметил, что в Музейном квартале уже работают филиалы трех федеральных музеев. Теперь к ним присоединился филиал музея-заповедника «Куликово поле» – музей «Пространство «Археология».

– С одной стороны, здесь можно увидеть поистине уникальные археологические находки времен древней Тулы, а с другой – это очень современная и увлекательная интерактивная экспозиция. Уверен, что музей будет интересен не только специалистам и любителям истории, но и молодежи, которая сегодня требует яркой и интересной подачи материала, – подчеркнул губернатор.

Сергей Нарышкин, Игорь Щеголев, Ольга Любимова и Алексей Дюмин осмотрели интерактивную экспозицию «10 000 лет до Тульского кремля», археологическую лабораторию и выставку «Дмитрий Донской: жизнь и деяния».

В филиале Государственного исторического музея директор ГИМа Алексей Левыкин презентовал новую выставку «Романовы», которая откроется для посетителей 7 сентября. В экспозиции – реликвии Романовых, портретная галерея представителей династии, автографы и документы, ордена и медали, оружие, мундиры, предметы прикладного искусства из фондов музея.

– Для нас всегда большая радость, когда от ремонтно-реставрационных работ мы переходим непосредственно к выставочным проектам. Государственный исторический музей и музей-заповедник «Куликово поле» представили две совершенно разные экспозиции, – сказала министр культуры Ольга Любимова.

Министр добавила, что следующий проект будет подготовлен Государственным центральным театральным музеем имени А. А. Бахрушина – на ул. Металлистов планируется создать Музей костюма, концепция которого будет представлена Алексею Дюмину.

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Фотограф: Татьяна Алексеева
сегодня, в 18:32 0
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Люди
Алексей ДюминОльга Любимова
Место
Тулаулица Металлистов
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