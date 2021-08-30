Туляк жестоко избил и похитил шурина

Фото: архив Myslo.

В Ленинском рассматривается дело в отношении местного 36-летнего жителя. Мужчина обвиняется в незаконном проникновении в жилище, причинении тяжкого вреда здоровью и похищении человека.

По версии следствия, 28 октября 2020 года обвиняемый ворвался в дом шурина, которого он по какой-то причине невзлюбил с первого дня знакомства. Мужчина жестоко избил потерпевшего предметом, похожим на нож, и угрозами заставил его выйти на улицу к припаркованному у дома автомобилю. Обвиняемый, пристегнув потерпевшего наручниками к сиденью, заявил таксисту, что задержал преступника и теперь его надо отвезти для допроса. Но «допросить» потерпевшего ему не удалось, так как их машину остановили для проверки сотрудники УГИБДД.

Обвиняемому грозит от 5 лет лишения свободы.