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Туляк жестоко избил и похитил шурина
Фото: архив Myslo.

Туляк жестоко избил и похитил шурина

Обвиняемому грозит от 5 лет лишения свободы.

В Ленинском рассматривается дело в отношении местного 36-летнего жителя. Мужчина обвиняется в незаконном проникновении в жилище, причинении тяжкого вреда здоровью и похищении человека.
 
По версии следствия, 28 октября 2020 года обвиняемый ворвался в дом шурина, которого он по какой-то причине невзлюбил с первого дня знакомства. Мужчина жестоко избил потерпевшего предметом, похожим на нож, и угрозами заставил его выйти на улицу к припаркованному у дома автомобилю. Обвиняемый, пристегнув потерпевшего наручниками к сиденью, заявил таксисту, что задержал преступника и теперь его надо отвезти для допроса. Но «допросить» потерпевшего ему не удалось, так как их машину остановили для проверки сотрудники УГИБДД.
 
Обвиняемому грозит от 5 лет лишения свободы.
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 13:02 0
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