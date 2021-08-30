В Одоеве мужчину осудили за проведение вечеринки

В Одоеве районный суд рассмотрел административное дело в отношении местного предпринимателя за нарушение Указа губернатора Тульской области о коронавирусных ограничениях.

Судом установлено, что 31 июля ИП Волков организовал вечеринку в поселке Арсеньево, тем самым нарушив противоковидные меры.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 30 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.