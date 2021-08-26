Форточник стащил два телефона у жителей тульского общежития и уехал в Тверь

Злоумышленник успел уехать из Тульской области, но был задержан.

Тульские полицейские задержали 30-летнего форточника. Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, мужчина причастен минимум к двум хищениям вещей из комнат общежития.

По предварительным данным, злоумышленник искал комнаты, владельцы которых оставляли окна и форточки открытыми для проветривания, а затем забирал лежавшие на подоконниках вещи. Добычей воришки стали два мобильных телефона.

При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили, что злоумышленник успел покинуть Тульскую область. Но это не помогло ему уйти от ответственности – вор был задержан в Твери и признался в содеянном. Возбуждены и расследуются уголовные дела, правоохранители выясняют все детали незаконной деятельности задержанного.