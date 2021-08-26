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На каких улицах Тулы не будет света 27 августа

На каких улицах Тулы не будет света 27 августа

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Приупская, 1-а, 1, 1-г,
  • ул. Кирова, 12, 14, 16, 12, к. 2,
  • ул. Плеханова, 132. к. 2, 134, 132,
  • ул. Революции, 20, 22,
  • ул. Братьев Жабровых, 7,
  • ул. Фрунзе, 12-а,
  • ул. Вересаева, 7,
  • ул. Смидович, 16, 18, 20-а,
  • ул. Р. Зорге, 18, 20, 20-а, 22-а, 24-а, 22-б, 26,
  • ул. Немцова, 23, 25,
  • п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (чётн.),
  • ул. Чекалина, 4-18 (чётн.), 89, 90, 91,
  • 1-й пр-д, 2, 3, 5, 6, 7,
  • 2-й пр-д, 3-11 (нечётн.), 4, 6, 30,
  • 3-й пр-д, 3, 5, 4-12 (чётн.).

 

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