На каких улицах Тулы не будет света 27 августа
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Приупская, 1-а, 1, 1-г,
- ул. Кирова, 12, 14, 16, 12, к. 2,
- ул. Плеханова, 132. к. 2, 134, 132,
- ул. Революции, 20, 22,
- ул. Братьев Жабровых, 7,
- ул. Фрунзе, 12-а,
- ул. Вересаева, 7,
- ул. Смидович, 16, 18, 20-а,
- ул. Р. Зорге, 18, 20, 20-а, 22-а, 24-а, 22-б, 26,
- ул. Немцова, 23, 25,
- п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (чётн.),
- ул. Чекалина, 4-18 (чётн.), 89, 90, 91,
- 1-й пр-д, 2, 3, 5, 6, 7,
- 2-й пр-д, 3-11 (нечётн.), 4, 6, 30,
- 3-й пр-д, 3, 5, 4-12 (чётн.).
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