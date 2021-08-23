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В Ясногорске следователи проводят проверку по факту гибели дачницы на пожаре
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Ясногорске следователи проводят проверку по факту гибели дачницы на пожаре

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

В Ясногорский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Тульской области поступило сообщение о пожаре в одной из дач, расположенной в СНТ № 5. Потушив огонь, пожарные нашли внутри труп 45-летней хозяйки дома.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза. Проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По предварительной информации, причиной трагедии могло стать короткое замыкание.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:28 0
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Место
Тульская областьЯсногорский район
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