В Ясногорске следователи проводят проверку по факту гибели дачницы на пожаре

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Ясногорский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Тульской области поступило сообщение о пожаре в одной из дач, расположенной в СНТ № 5. Потушив огонь, пожарные нашли внутри труп 45-летней хозяйки дома.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза. Проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По предварительной информации, причиной трагедии могло стать короткое замыкание.