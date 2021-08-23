На поле фестиваля «Дикая Мята» будет заложена легендарная аллея

В этот день будет заложена легендарная аллея, каждое дерево которой в последующие годы будет напоминать зрителям имена тех, кто пришел на помощь фестивалю в сложный момент.

После закладки аллеи пройдет пресс-конференция, на которой организаторы расскажут о масштабных изменениях, которые ждут фестиваль в следующем году. Свое участие в посадке деревьев подтвердили The Hatters, Нуки, «Несчастный Случай», «Тараканы!», «Нервы», Игорь Растеряев, Алёна Швец, «КАЗУСКОМА», «Комсомольск», «Кирпичи» и другие.

Курировать посадку деревьев будет Zion – компания-производитель ионитных субстратов, которые позволят деревьям легко адаптироваться на новом месте и надёжно подготовиться к предстоящей зиме, а питомник «Сальвия» привезет для аллеи красивые здоровые деревья.

Организаторы хотят, чтобы посетители всех дальнейших фестивалей знали, благодаря кому «Дикая Мята» продолжила свою историю. Деревья будут высажены вдоль центральной аллеи фестиваля, и каждое дерево навсегда даст название улице фестивального кемпинга.

Более 70 музыкантов вызвались помочь «Дикой Мяте» и предложили выступить 2022 году за символический рубль. По словам организаторов, предложения поддержки от артистов поступают до сих пор. «Дикая Мята» — самый ожидаемый опен-эйр следующего лета, и можно точно сказать: это будет легендарно!