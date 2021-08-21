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В Туле инспекторы ГИБДД оштрафовали водителя, не пропустившего скорую помощь
Кадр из видео

В Туле инспекторы ГИБДД оштрафовали водителя, не пропустившего скорую помощь

Мужчина на «Хонде» перекрыл выезд из двора в микрорайоне «Левобережный».

Сотрудники тульской Госавтоинспекции установили водителя, препятствовавшего движению автомобиля «скорой помощи» в микрорайоне «Левобережный». Видео инцидента появилось в социальных сетях.

Полицейские выяснили, что за рулём «Хонды» с госномерами Республики Армения находился 45-летний мужчина. Несмотря на то, что автомобиль медиков двигался с включенными спецсигналами, а на борту находился пациент, водитель отказался освободить проезд и заявил, что «не умеет ездить задом».

При проверке сотрудники ГИБДД установили, что мужчина управлял иномаркой без полиса обязательного страхования. На водителя «Хонды» составлены административные протоколы по статьям 12.17 КоАП РФ и 12.37 КоАП РФ.

 

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ТулаЛевобережный
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