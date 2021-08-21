новости
новости
Регистрация
Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 128 заражений и 9 смертей

Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 128 заражений и 9 смертей

Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

По состоянию на 21 августа в Тульской области выявлено 128 новых случаев коронавируса. 115 пациентов выздоровели, 9 – скончались. 

Общая статистика по COVID-19 в Тульской области выглядит так: 50162 заражения, 42718 выздоровлений, 2616 смертей.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 726 523 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 175 282 летальных исхода, выздоровели 6 004 052 человека.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:02 0
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусновые случаи зараженияCOVID-19
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле инспекторы ГИБДД оштрафовали водителя, не пропустившего скорую помощь
В Туле инспекторы ГИБДД оштрафовали водителя, не пропустившего скорую помощь
Как Тула отметила День флага: фоторепортаж
Как Тула отметила День флага: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.