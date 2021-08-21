Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 128 заражений и 9 смертей

По состоянию на 21 августа в Тульской области выявлено 128 новых случаев коронавируса. 115 пациентов выздоровели, 9 – скончались.

Общая статистика по COVID-19 в Тульской области выглядит так: 50162 заражения, 42718 выздоровлений, 2616 смертей.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 726 523 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 175 282 летальных исхода, выздоровели 6 004 052 человека.