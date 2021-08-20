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Молодые туляки растянули на Казанской набережной огромный российский флаг

Молодые туляки растянули на Казанской набережной огромный российский флаг

Флешмоб был приурочен к Дню государственного флага России

Молодые туляки провели патриотическую акцию, приуроченную ко Дню Государственного флага России. Ребята растянули большое полотно российского триколора у Башни Водяных ворот Тульского кремля.

В мероприятии приняли участие молодые люди из Тулы, Новомосковска, Донского, Узловой и Куркинского района. Флешмоб был организован региональным министерством молодежной политики при содействии общественной организации «Центр поддержки молодежных проектов и социальных инициатив».

К праздничным мероприятиям можно присоединиться уже сейчас. Подробности – здесь.

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