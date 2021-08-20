Пропавший в Новомосковске дедушка найден живым

Пропавший в Новомосковске 84-летний мужчина найден живым. Напомним, ранее дедушку разыскивали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». 17 августа он ушел с территории СНТ «Лемех» и не вернулся.

Как рассказали Myslo в пресс-службе отряда, во время поисковых мероприятий на телефон информационного координатора поступил звонок от прохожего, который нашел похожего на без вести пропавшего. Это и оказался разыскиваемый мужчина.

По предварительным данным, он заблудился и не смог вернуться домой. Сейчас с ним всё в порядке.