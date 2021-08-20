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Пропавший в Новомосковске дедушка найден живым

Пропавший в Новомосковске дедушка найден живым

Мужчину помогли найти прохожие.

Пропавший в Новомосковске 84-летний мужчина найден живым. Напомним, ранее дедушку разыскивали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». 17 августа он ушел с территории СНТ «Лемех» и не вернулся.

Как рассказали Myslo в пресс-службе отряда, во время поисковых мероприятий на телефон информационного координатора поступил звонок от прохожего, который нашел похожего на без вести пропавшего. Это и оказался разыскиваемый мужчина.

По предварительным данным, он заблудился и не смог вернуться домой. Сейчас с ним всё в порядке.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:25 +9
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