Фото: vk.com/aleksin_now
В Алексине 10-летняя девочка попала под колёса «Лады»
Школьницу госпитализировали с различными травмами.
В 17.42 в Алексине, на ул. Энгельса, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. По предварительным данным, 10-летняя девочка перебегала проезжую часть и попала под колёса «Лады».
Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, на участке дороги, где произошла авария, нет пешеходного перехода. Школьница госпитализирована с различными травмами.
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