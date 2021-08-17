В Алексине 10-летняя девочка попала под колёса «Лады»

Фото: vk.com/aleksin_now

В 17.42 в Алексине, на ул. Энгельса, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. По предварительным данным, 10-летняя девочка перебегала проезжую часть и попала под колёса «Лады».

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, на участке дороги, где произошла авария, нет пешеходного перехода. Школьница госпитализирована с различными травмами.