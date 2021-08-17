новости
новости
Регистрация
В Алексине 10-летняя девочка попала под колёса «Лады»
Фото: vk.com/aleksin_now

В Алексине 10-летняя девочка попала под колёса «Лады»

Школьницу госпитализировали с различными травмами.

В 17.42 в Алексине, на ул. Энгельса, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. По предварительным данным, 10-летняя девочка перебегала проезжую часть и попала под колёса «Лады».

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, на участке дороги, где произошла авария, нет пешеходного перехода. Школьница госпитализирована с различными травмами.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
17 августа, в 18:18 0
Другие статьи по темам
Событие
наезд на пешеходаребенок под колёсамиДТПаварияУГИБДД УМВД России по Тульской областитульская Госавтоинспекция
Место
Тульская областьАлексин
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области почти месяц ищут 41-летнего мужчину
В Тульской области почти месяц ищут 41-летнего мужчину
Перепланировка, новое оборудование и лифт: в тульской больнице им. Е. Г. Лазарева ведется капремонт
Перепланировка, новое оборудование и лифт: в тульской больнице им. Е. Г. Лазарева ведется капремонт
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.