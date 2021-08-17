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В Тульской области почти месяц ищут 41-летнего мужчину

В Тульской области почти месяц ищут 41-летнего мужчину

О судьбе Тимура Сингизова ничего не известно с 21 июля.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» обращаются к жителям Тульской области с просьбой помочь в поисках 41-летнего Тимура Сингизова, о местонахождении которого ничего не известно с 21 июля.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы чёрные короткие, глаза карие. Особые приметы: кривой нос, косолапит при ходьбе. Одежда: предположительно, чёрная майка, серые джинсы, тёмные кроссовки.

Видели пропавшего? Звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)439-20-72 или 112.

 

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Автор: Леонид Почекин
17 августа, в 19:08 0
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Люди
Тимур Сингизов
Место
Тульская область
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