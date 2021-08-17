В Тульской области почти месяц ищут 41-летнего мужчину

О судьбе Тимура Сингизова ничего не известно с 21 июля.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» обращаются к жителям Тульской области с просьбой помочь в поисках 41-летнего Тимура Сингизова, о местонахождении которого ничего не известно с 21 июля. Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы чёрные короткие, глаза карие. Особые приметы: кривой нос, косолапит при ходьбе. Одежда: предположительно, чёрная майка, серые джинсы, тёмные кроссовки. Видели пропавшего? Звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)439-20-72 или 112.