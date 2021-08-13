Тульский «Арсенал» узнал соперников по групповому этапу Кубка России

По итогам жеребьевки стали известны все пары элитного группового раунда Кубка России. На этой стадии команды из премьер-лиги сыграют с оппонентами из низших дивизионов.



Тульский «Арсенал» попал в группу к московскому «Велесу» и брянскому «Динамо». В следующую стадию турнира пройдет команда, набравшая наибольшее количество очков после двух встреч с соперниками по группе.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является столичный «Локомотив».