Тульский «Арсенал» узнал соперников по групповому этапу Кубка России
Вполне себе проходимые клубы.
По итогам жеребьевки стали известны все пары элитного группового раунда Кубка России. На этой стадии команды из премьер-лиги сыграют с оппонентами из низших дивизионов.
Тульский «Арсенал» попал в группу к московскому «Велесу» и брянскому «Динамо». В следующую стадию турнира пройдет команда, набравшая наибольшее количество очков после двух встреч с соперниками по группе.
Тульский «Арсенал» попал в группу к московскому «Велесу» и брянскому «Динамо». В следующую стадию турнира пройдет команда, набравшая наибольшее количество очков после двух встреч с соперниками по группе.
Напомним, действующим обладателем Кубка России является столичный «Локомотив».
7 августа, в 19:25, 66 3615 1
6 августа, в 13:00, 40 1883 -17
2 августа, в 16:51, 13 1444 -3
29 июля, в 10:05, 8 1535 -5
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