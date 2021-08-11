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Тульские поисковики вернут на родину останки красноармейца, пропавшего без вести в 1943 году
Фото: ТОМПЦ "Искатель"

Тульские поисковики вернут на родину останки красноармейца, пропавшего без вести в 1943 году

На протяжении долгих лет родственники Фёдора Семёновича Жарикова пытались узнать, как погиб и где захоронен их герой.

Поисковики Тульского областного молодежного поискового центра «Искатель» разыскали родственников красноармейца Фёдора Семёновича Жарикова. 28 июля возле д. Большие Голубочки Арсеньевского района искатели обнаружили неучтенное братское захоронение. У одного из воинов был обнаружен личный медальон.

В записке значилось, что он принадлежит Фёдору Семёновичу Жарикову, 1907 года рождения, уроженцу Архангельского района Воронежской области. Там же было указано имя жены – Жарикова Александра Васильевна.

Согласно боевым донесениям, Фёдор Жариков был призван в армию Архангельским РВК Воронежской области 22 июля 1941 года, а с марта 1943 года числился пропавшим без вести.

У Фёдора Семёновича осталась большая семья, которая все послевоенные годы пыталась пролить свет на судьбу родственника, но все было тщетно. Две старшие дочери – Анна и Клавдия скончались давно, младший сын красноармейца Николай умер два года назад.

Чтобы найти родственников героя, искателям пришлось обратиться к единомышленникам из других регионов. Выяснилось, что семья солдата до 1949 года проживала по адресу, указанному в записке: Воронежская область, Архангельский район, Гусевский сельсовет, колхоз 13 Октября.

Затем жена Фёдора Семёновича переехала в пос. Абрамовка. В конце концов, через соцсети, была найдена внучка павшего героя – Наталья Николаевна Жарикова, живущая в Воронеже. Именно она получила радостную весть о возвращении деда из небытия.

В рамках проекта «Дорога домой» останки красноармейца будут доставлены на родину и похоронены рядом с женой в пос. Абрамовка Воронежской области.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:38 +2
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