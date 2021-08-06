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На Калужском шоссе в Туле столкнулись пять машин: четыре человека пострадали

На Калужском шоссе в Туле столкнулись пять машин: четыре человека пострадали

Авария произошла на пересечении шоссе с трассой М-2 «Крым».

Как сообщает корреспондент Myslo, на 99-м километре дороги Калуга — Тула — Михайлов — Рязань перед развязкой Калужского шоссе и трассы М-2 «Крым» произошло серьёзное ДТП. Там столкнулись пять автомобилей: такси Hyundai Sonata, Chevrolet Niva, Toyota Corolla, Renault Sandero и грузовик Volvo.

По предварительной информации, большегруз следовал от Иншинки в сторону Тулы, а Toyota двигалась со стороны Щекино и выезжала на Калужское шоссе. Между машинами произошло касательное столкновение — легковушка выскочила на встречную полосу, где находились остальные участники ДТП. При этом автомобиль Chevrolet Niva перевернулся.

По информации, имеющейся на момент публикации, пострадали четыре человека, находившиеся в такси, «Тойоте» и «Ниве». Все они доставлены в больницу, тяжесть полученных ими травм предстоит установить медикам.

На месте ДТП образовалась пробка длиной Более километра в направлении выезда из Тулы по Калужскому шоссе.

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Массовое ДТП под Тулой, Фото: 2
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 3
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Массовое ДТП под Тулой, Фото: 6
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Массовое ДТП под Тулой, Фото: 9
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 21:08 +3
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