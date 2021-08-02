В Туле похитителя коробки мороженого поймали, когда он лакомился украденным: видео

В Туле полицейские установили подозреваемого в необычной краже. Предполагается, что рано утром мужчина разбил стекло торговой палатки и вытащил коробку мороженого. Злоумышленник спрятал лакомство под машину и встал рядом, решив съесть один стаканчик.

«Все противоправные действия заметили случайные очевидцы с балкона расположенного рядом дома. О факте хищения они сообщили в полицию. Мужчина не успел доесть мороженое и забрать коробку. Его задержал наряд патрульно-постовой службы», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Сейчас 34-летний ранее судимый житель Тулы доставлен в полицию. Стражи порядка выясняют все детали и обстоятельства происшествия.