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Туляки стали чемпионами Европы по адаптивному тхэквондо
Фото: sport.tularegion.ru

Туляки стали чемпионами Европы по адаптивному тхэквондо

Наши земляки впервые участвовали в соревнованиях.

С 21 по 26 июля в Казани проходили Чемпионат и Первенство Европы по тхэквондо ГТФ. Бороться за медали съехались почти 600 участников из 27 стран.
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В рамках Чемпионата Европы прошли соревнования по адаптивному тхэквондо ГТФ. В них впервые приняли участие трое спортсменов из Тульской области. Дебют был успешным — ребятам удалось завоевать золотые медали.
 
«В дисциплине «командный хъёнг» чемпионами Европы стали Тимур Шамаев, Артем Каликанов и Арина Соловьева. Всего в соревнованиях по адаптивному тхэквондо ГТФ приняли участие 62 спортсмена», — сообщает пресс-служба Министерства спорта Тульской области.
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Туляки стали чемпионами Европы по адаптивному тхэквондо, Фото: 1
Туляки стали чемпионами Европы по адаптивному тхэквондо, Фото: 2
Туляки стали чемпионами Европы по адаптивному тхэквондо, Фото: 3
Туляки стали чемпионами Европы по адаптивному тхэквондо, Фото: 4
Туляки стали чемпионами Европы по адаптивному тхэквондо, Фото: 5
Туляки стали чемпионами Европы по адаптивному тхэквондо, Фото: 6
Туляки стали чемпионами Европы по адаптивному тхэквондо, Фото: 7
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:04 +2
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