Туляки стали чемпионами Европы по адаптивному тхэквондо

Фото: sport.tularegion.ru

Наши земляки впервые участвовали в соревнованиях.

С 21 по 26 июля в Казани проходили Чемпионат и Первенство Европы по тхэквондо ГТФ. Бороться за медали съехались почти 600 участников из 27 стран.

??

В рамках Чемпионата Европы прошли соревнования по адаптивному тхэквондо ГТФ. В них впервые приняли участие трое спортсменов из Тульской области. Дебют был успешным — ребятам удалось завоевать золотые медали.

«В дисциплине «командный хъёнг» чемпионами Европы стали Тимур Шамаев, Артем Каликанов и Арина Соловьева. Всего в соревнованиях по адаптивному тхэквондо ГТФ приняли участие 62 спортсмена», — сообщает пресс-служба Министерства спорта Тульской области.