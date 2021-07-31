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Туляки «подарили» мошенникам за сутки почти 2,5 млн рублей

Туляки «подарили» мошенникам за сутки почти 2,5 млн рублей

Один из потерпевших является руководителем организации.

На территории региона продолжают совершаться преступления, в которых с банковских карт граждан похищаются денежные средства. Часто неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги, либо перечислить их на так называемый «защищённый счёт». 

Как правило, такие звонки совершаются с использованием технологии IP-телефонии, которая позволяет осуществлять так называемую «подмену номеров», при которой у потерпевшего высвечиваются номера реально существующих телефонов каких-либо организаций или ведомств. 

Только за прошедшие сутки у шестнадцати граждан преступниками были похищены 2 миллиона 492 тысячи рублей. 

Причём все потерпевшие уже знали из средств массовой информации о методах, используемых преступниками, а также способах совершения мошенничеств, и всё равно попались на уловки злоумышленников. Один из потерпевших является руководителем организации. По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Следует запомнить, что все банковские операции по переводу денежных средств следует производить в офисах финансово-кредитных организаций, а служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и получать любую информацию об имеющихся счетах. Также должна настораживать информация о необходимости перевода имеющихся денег на так называемые «защищённые счета». Такая операция в финансово-кредитных организациях не предусмотрена. Следовательно, если звонящий гражданину абонент сообщает о важности осуществления подобной операции, то этот человек является мошенником. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, не оставляйте предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:15 +2
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ТулаТульская область
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