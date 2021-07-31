новости
новости
Регистрация
В центре Тулы вандалы разрисовали забор и попали на запись камеры видеонаблюдения

В центре Тулы вандалы разрисовали забор и попали на запись камеры видеонаблюдения

Возмущенные жители дома просят полицию найти нерадивых художников.

В редакцию Myslo обратился читатель с просьбой помочь найти вандалов, которые сегодня ночью «разукрасили» ограждение в сквере на ул. Союзной. 

«Сегодня ночью на шпалерных ограждениях на территории вновь благоустраиваемого сквера на ул. Союзной вандалы оставили свои «художества». Может сотрудники УМВД или жители города опознают этих людей», – добавил туляк. 

 

А как вы относитесь к подобным выходкам: Это способ самовыражения подростков или вандализм?

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:48 +3
Другие статьи по темам
Событие
вандализмблагоустройство
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки «подарили» мошенникам за сутки почти 2,5 млн рублей
Туляки «подарили» мошенникам за сутки почти 2,5 млн рублей
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.