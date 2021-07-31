В центре Тулы вандалы разрисовали забор и попали на запись камеры видеонаблюдения

В редакцию Myslo обратился читатель с просьбой помочь найти вандалов, которые сегодня ночью «разукрасили» ограждение в сквере на ул. Союзной.

«Сегодня ночью на шпалерных ограждениях на территории вновь благоустраиваемого сквера на ул. Союзной вандалы оставили свои «художества». Может сотрудники УМВД или жители города опознают этих людей», – добавил туляк.

А как вы относитесь к подобным выходкам: Это способ самовыражения подростков или вандализм?