Не смогла добраться до «Великого султана»: тулячка хотела прокачать аккаунт в игре и лишилась сотни тысяч рублей
Возможно, план девушки мог бы сработать, но на ее пути оказался мошенник.
Студентка из Узловой стала жертвой мошенничества. Некоторое время назад она увлеклась сетевой игрой «Великий султан». Общаясь на форуме этой игры, она познакомилась с неким молодым человеком, который сказал, что сможет улучшить ее показатели в игре – надо лишь прокачать аккаунт. Деньги попросил немаленькие, но тут уже не до получения гарантий – на кону рейтинг в игре и... султан.
«Девушка внесла предоплату и залог в 105 тысяч рублей за помощь в развитии аккаунта в сетевой игре неизвестному, часть из этих денег тот обещал вернуть, если заказчица будет недовольна результатом. Но сразу после совершения транзакции собеседник прекратил всякое общение и не осуществлял никаких действий с аккаунтом. Поняв, что стала жертвой мошенника, узловчанка обратилась в полицию», – сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.
В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению личности и местонахождения злоумышленника и еще раз обращаются к жителям региона – будьте внимательны, когда дело касается ваших денег.