Не смогла добраться до «Великого султана»: тулячка хотела прокачать аккаунт в игре и лишилась сотни тысяч рублей

Студентка из Узловой стала жертвой мошенничества. Некоторое время назад она увлеклась сетевой игрой «Великий султан». Общаясь на форуме этой игры, она познакомилась с неким молодым человеком, который сказал, что сможет улучшить ее показатели в игре – надо лишь прокачать аккаунт. Деньги попросил немаленькие, но тут уже не до получения гарантий – на кону рейтинг в игре и... султан.

«Девушка внесла предоплату и залог в 105 тысяч рублей за помощь в развитии аккаунта в сетевой игре неизвестному, часть из этих денег тот обещал вернуть, если заказчица будет недовольна результатом. Но сразу после совершения транзакции собеседник прекратил всякое общение и не осуществлял никаких действий с аккаунтом. Поняв, что стала жертвой мошенника, узловчанка обратилась в полицию», – сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению личности и местонахождения злоумышленника и еще раз обращаются к жителям региона – будьте внимательны, когда дело касается ваших денег.