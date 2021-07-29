В тульских коронавирусных госпиталях находятся 34 заболевших после прививки туляка
Минздрав сообщил данные по заболевшим на 28 июля.
Всего в инфекционных госпиталях Тульской области на лечении находятся 980 человек.
Пациентов в тяжелом состоянии – 407, в реанимации – 119. На аппаратах ИВЛ лежат 75 туляков.
На сегодня более 478 тысяч жителей региона получили первый компонент вакцины от коронавируса.
Привиты двумя компонентами больше 309 тысяч. Из них 34 человека госпитализированы в инфекционные госпитали в состоянии средней степени тяжести. В реанимациях вакцинированных пациентов нет.
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