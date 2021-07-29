В тульских коронавирусных госпиталях находятся 34 заболевших после прививки туляка

Минздрав сообщил данные по заболевшим на 28 июля.

Всего в инфекционных госпиталях Тульской области на лечении находятся 980 человек.

Пациентов в тяжелом состоянии – 407, в реанимации – 119. На аппаратах ИВЛ лежат 75 туляков.

На сегодня более 478 тысяч жителей региона получили первый компонент вакцины от коронавируса.

Привиты двумя компонентами больше 309 тысяч. Из них 34 человека госпитализированы в инфекционные госпитали в состоянии средней степени тяжести. В реанимациях вакцинированных пациентов нет.