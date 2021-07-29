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В тульских коронавирусных госпиталях находятся 34 заболевших после прививки туляка

В тульских коронавирусных госпиталях находятся 34 заболевших после прививки туляка

Минздрав сообщил данные по заболевшим на 28 июля.

Всего в инфекционных госпиталях Тульской области на лечении находятся 980 человек.
 
Пациентов в тяжелом состоянии – 407, в реанимации – 119. На аппаратах ИВЛ лежат 75 туляков.
 
На сегодня более 478 тысяч жителей региона получили первый компонент вакцины от коронавируса.
 
Привиты двумя компонентами больше 309 тысяч. Из них 34 человека госпитализированы в инфекционные госпитали в состоянии средней степени тяжести. В реанимациях вакцинированных пациентов нет.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:44 +1
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