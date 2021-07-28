На пожаре в Щекино пострадала пенсионерка

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

27 июля в 14.29 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи сообщили о пожаре в многоквартирном жилом доме, расположенном в Щекино на ул. Пионерской.

На месте происшествия работали пять пожарных расчетов. Открытое горение ликвидировали спустя 20 минут.

– Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с помощью спасательных устройств было спасено два человека, из них один ребенок, — сообщает пресс-служба МЧС России по Тульской области.

На пожаре пострадала 81-летняя женщина.

В результате происшествия выгорела комната, квартира закоптились по всей площади.

Причина пожара устанавливается.