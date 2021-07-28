Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
На пожаре в Щекино пострадала пенсионерка
Пожар случился в многоквартирном доме.
27 июля в 14.29 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи сообщили о пожаре в многоквартирном жилом доме, расположенном в Щекино на ул. Пионерской.
На месте происшествия работали пять пожарных расчетов. Открытое горение ликвидировали спустя 20 минут.
– Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с помощью спасательных устройств было спасено два человека, из них один ребенок, — сообщает пресс-служба МЧС России по Тульской области.
На пожаре пострадала 81-летняя женщина.
В результате происшествия выгорела комната, квартира закоптились по всей площади.
Причина пожара устанавливается.
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