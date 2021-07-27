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Отравление семьи угарным газом в Болохово: в гибели людей обвинили экс-сотрудницу УК

Отравление семьи угарным газом в Болохово: в гибели людей обвинили экс-сотрудницу УК

Она не осматривала в квартире погибших дымовые и вентиляционные каналы.

Сегодня, 27 июля, в Болохово следователи СУ СКР по региону предъявили обвинение 51-летней женщине, работавшей в одной из УК в должности техника по эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов, сообщает пресс-служба ведомства. Ей вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть трех человек.
 
Напомним, 17 марта в одной из квартир дома №9 по улице Советской были обнаружены тела пенсионерки, ее дочери и зятя. Они отравились угарным газом. По версии следствия, обвиняемая не проводила осмотр дымовых и вентиляционных каналов в данной квартире и не проконтролировала выполнение графика таких профилактических осмотров.
 
При этом она составила содержащие ложные сведения акты о выполнении данных работ. В результате своевременно не выявленных повреждений дымового вентиляционного канала в квартире при эксплуатации водонагревателя проточного газового оборудования произошло превышение предельно допустимой концентрации угарного газа в воздухе.
 
В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на завершение предварительного следствия.
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